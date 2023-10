¿Cómo elegir atuendo de Halloween?: Los riesgos para la salud de disfraces y maquillajes falsificados

Finalmente, durante esta jornada se llevarán a cabo las tan ansiadas celebraciones de Halloween. Una instancia donde los más pequeños aprovechan de disfrazarse de sus personajes favoritos de terror. Sin embargo muchas veces los padres no toman las precauciones necesarias.

El exdirector del Sernac, Lucas del Villar, nos acompañó en el Expreso Bío Bío y advirtió que los atuendo hay que “comprarlos siempre en el comercio establecido porque tienen riesgos para la salud”.

En la misma línea, señaló que algunos “pueden ser inflamables”, por lo que “hay que fijarse en la rotulación, que tiene que estar en castellano, ser clara y establecer las indicaciones de uso”.

En cuanto al maquillaje, es importante “fijarse cuáles son las indicaciones porque algunos causan dermatitis, decoloración de la piel, o derechamente infecciones o conjuntivitis cuando caen cerca del ojo”.

Asimismo, señaló que “las autoridades también se tienen que hacer cargo” de estas situaciones en Halloween.

“Muchas veces, y me tocó como director del Sernac, junto a la PDI, tener que salir a terreno, y muchos son productos que derechamente no sólo (son del) comercio no establecido, sino que (del) mercado negro”, dijo.

