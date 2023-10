Busca visibilizar la disautonomía: Conoce a la representante chilena que competirá en el Miss Mundo

Ámbar Zenteno logró quedarse con el prestigio de ser coronada como Miss Chille y, por tanto, se convirtió en la representante chilena en el Miss Mundo. El certamen internacional se desarrollará en India y la final comenzará el 16 de diciembre. Por esta situación, nos acompaño en el Expreso PM y nos contó por qué busca visibilizar la disautonomía, una enfermedad rara que afecta el “funcionamiento del sistema nervioso autónomo central”.

Esta patología, que podría ser detectada por un cardiólogo o un neurólogo, la acompaña hace mucho tiempo. “A los 18 años me empecé a desmayar. Nadie sabía qué pasaba. Pasaron cuatro años de la nada. (Me desmayaba) trabajando, en el metro, camino a la universidad. Mi familia no me entendía. Hubo muchos prejuicios. Me decían ‘no, no estás comiendo bien, o eres hipocondriaca’, mucho estigma”, reveló.

En cuanto a su propósito en el concurso de belleza integral, la Miss Chile, que además es ingeniera civil industrial, contó que “creé una fundación que se llama Corazón Turquesa. Esto quiero que continúe mucho más allá, independiente del Miss Mundo. Precisamente este es el mes internacional de concientización de la disautonomía, así que es muy lindo… La idea es ocupar esta plataforma de Miss Mundo para llevar el mensaje a un nivel internacional”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.