Abogada resuelve dudas sobre Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos: hay 147 mil inscritos

Ha pasado cerca de un año desde que se creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y, hasta la fecha, cuenta con casi 150 mil inscritos. Es por este motivo que la abogada Paola Merchak asistió a Expreso PM y explicó cómo funciona este registro electrónico y qué tan efectivo es.

En primer lugar, sostuvo que su creación fue “un avance bastante grande, hemos salido de una cultura de incumplimiento. Antes se normalizaba completamente el no pago de pensiones de alimentos. Todos conocíamos a un deudor y no pasaba absolutamente nada”. Asimismo, fue critica al señalar que “no es que sirva tanto de manera tan inmediata porque no encontramos el pago de las deudas de manera efectiva y rápida. (Pero) sí sirve como un mecanismo de presión que nos trae nuevos apremios, o sea nuevas sanciones para que estos deudores se vean obligados a cumplir”.

En la misma línea, comentó que quienes pueden entrar a este Registro Nacional de Deudores de Pensiones “son todos aquellos que tengan tres pensiones de alimentos, consecutivas, impagas o cinco discontinuas”.

