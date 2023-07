Actores adelantan detalles del musical de Shrek en Santiago: "Permite la interacción con el público"

Se trata de una de las sagas más populares del cine y la favorita tanto de adultos como de niños, hablamos de Shrek que ahora aterriza a Chile en formato musical al más puro estilo de Broadway y para convertir estas vacaciones de invierno en un verdadero viaje de encanto y diversión.

La producción además cuenta con elenco de primera y estará presentándose hasta el 23 de julio en el Teatro Municipal de Las Condes. Para conocer más detalles, nos acompaña en el estudio el actor que encarna al famoso ogro, Osvaldo Iturriaga junto a Milagros Andaluz, la Princesa Fiona.

Todos los detalles en la entrevista completa por Bio Bio TV.

“Nosotros tenemos los derechos internacionales para hacer la obra y por eso también nos exigen que sea con estándares de calidad, vestuario, producción. De hecho para el estreno Dreamworks vino y ahí estaba el Gato con Botas saludando a la gente”, señaló Osvaldo Iturriaga.

Y agregó: “Van niños pero los adultos se ríen y disfrutan casi más, porqué también la obra está escrita de una manera, es un guion muy bien hecho. Es un desafío súper lindo por qué son personajes muy representativos, tienen una estética muy particular y bueno la obra intenta hacer un homenaje a eso con todo el respeto que uno les tiene”.

Milagros, por su parte mencionó que: “Estamos ahora en vacaciones de invierno de martes a viernes a las 17:00 horas y sábado con el domingo doble función, 12:30 y 17:30. Dura aproximadamente dos horas con un intervalo, todo el canto es en vivo, hay coreografía, números musicales y efectos especiales”.

“Lo hacemos con una gran responsabilidad justamente por esto de tratar de que la gente sienta que los está conociendo, para mi en particular es hermoso, me encanta hacer el personaje, el viaje que hace, como esta princesa esperando 20 años a su príncipe y se encuentra con el ogro, como se va dando cuenta que la felicidad no está en la perfección sino como en ser uno mismo. Para mi tiene un mensaje muy conmovedor”, destacó Andaluz.

“La gente nos escribe todo el tiempo pidiendo la gira pero la verdad que es difícil. Es una obra que rompe la cuarta pared y permite la interacción con el público”, enfatizó.

Entradas para ver el musical de Shrek en la boletería del Teatro Municipal de Las Condes o en la página oficial del recinto.