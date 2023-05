Chilena representará a Sudamérica en mesa de trabajo por el deporte seguro: "Es un cambio cultural"

En una nueva edición del Expreso PM recibimos en el estudio a Marialoreto González, abogada y encargada de la Oficina por el Respeto en el Deporte del Comité Olímpico de Chile (COCH) y quien será la representante de Sudamérica en la instancia tras haber sido seleccionada por el mismísimo Comité Olímpico Internacional (COI).

Una instancia que representa todo un desafío para la profesional que busca promover el respeto y el cambio cultural dentro del mundo del deporte, a través de la educación y la prevención principalmente.

Todos los detalles en la entrevista completa por Bio Bio TV.

“No bastaba solamente con hacer un momento si no en crear una unidad que se ocupe desde la prevención. En ese instante yo era presidenta de la Federación de Judo, me pidieron hacer un protocolo y en el fondo un documento en sí, sin una gestión útil y una política institucional, no tiene mucho sentido”, planteó.

Y agregó: “Es generar un cambio cultural ya que la cultura del deporte en muchas disciplinas viene del maltrato. Es un trabajo de más largo plazo y lo presentamos sin pensar que yo iba a ser la encargada. Así surgió que yo me hice cargo del proyecto que tuve el honor de crear, que el director impulsó y sigue haciéndolo hasta hoy. La oficina se instaló ya en mayo del 2019”.

“Reúne lo mejor de mis dos mundos, yo hago el deporte y realmente me apasiona ya que es un trabajo que finalmente va a trascender y lo que estamos generando es un cambio social, entender que las instituciones se tienen que hacer cargo de estos fenómenos y no solo en el deporte”, aseguró.

E insistió: “Es un deber social y de Estado también. Somos pioneros y hay una deuda histórica con el deporte no solo desde los recursos si no en cómo tenemos que hacernos responsable de las personas que practican las disciplinas. En Chile yo creo que más del 50% no debe recibir financiamiento y la pasión trae consigo una obligación de nosotros. Un deportista que ha sido dañado tiene una repercusión para toda la vida”.