Director de Reproducción Humana de UDP y gestación subrogada: "Chile no tiene ninguna reglamentación"

En una nueva edición del Expreso PM tomamos contacto con el director de Reproducción Humana de la Universidad Diego Portales, el doctor Fernando Zegers, para comentar detalles sobre la gestación subrogada y la regulación actual que tiene nuestro país en esta materia.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

“Me parece que la palabra vientre de alquiler es un peyorativo porqué ayuda a faltar el respeto a este acto que muchas veces pura bondad de una persona de gestar para que otra pueda tener un hijo. No está rentando un útero o un vientre y está haciendo un acuerdo con una persona completa que se va a embarazar”, explicó.

Y agregó: “Hay varios países donde está regulado legalmente, en Europa, Reino Unido, Bélgica, Holanda, República Checa, varias partes. En Uruguay por no ir más lejos existe en la ley de reproducción asistida que contempla la gestión subrogada pero dice específicamente que no puede haber transacción económica y cualquier acuerdo no tiene validez legal de tal manera que es un arreglo que lo hacen entre personas”.

“A propósito de Chile no tiene ninguna reglamentación de la reproducción asistida. A pesar de que hace 11 meses atrás junto a un grupo de profesores y médicos escribimos un proyecto muy completo de las técnicas que incluye la gestación subrogada, cómo puede regularse, quiénes pueden hacerlo y en qué condiciones”, complementó.

E insistió: “El proyecto de ley lo presentamos al Gobierno pasado pero vinieron los movimientos sociales, la pandemia y se quedó dormido a pesar de que lo había aprobado el ministerio. En el actual lo presenté hace 11 meses atrás y en relación al artículo 183 al cual se hace referencia que efectivamente dice que es madre quien lo parió”.

“Luego está el artículo 182 que dice que la afiliación de los hijos nacidos mediante técnicas de reproducción asistida quedará determinada por las dos personas que participaron del proceso. El sentido de esto es abrir la puerta a personas del mismo sexo”, sostuvo.