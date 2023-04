Profesora de 68 años debuta en Spotify con podcast: "Hablo de cotidianidad pero en las organizaciones"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña en el estudio la profesora Olga Pizarro para contarnos más detalles del éxito que ha tenido su podcast “Tertulias Organizacionales” en Spotify.

Se trata de un proyecto que aborda el funcionamiento de las organizaciones desde las personas y además representa toda una reinvención para esta profesional de 68 años.

“Me llamaba esta cosa de seguir haciendo clases. Hago capacitaciones y actividades tanto en chile como en el extranjero, también clases de mi casa y talleres en empresas que si son presenciales pero la mayoría online desde fines del 2019”, explicó.

“Intenté con el podcast. Hay que tener las ganas de transmitir cosas, empecé con el tema de conversar cosas normales que nos pasan en el día a día en la oficina, el equipo, el conflicto, las reuniones, cómo se hacen, no he hablado de otra cosa que no sea cotidianeidad pero en las organizaciones”, sostuvo.

Y agregó: “Ese tipo de cosas uno de repente no lo conversa porqué está en la competencia, en la lucha diaria, ocupado en otra cosa y los que no quieren molestar yo creo que son lo menos. La gracia es complementarse, si uno no lo puede pasar mal en el trabajo, es un medio para vivir una vida rica”.

“Me preocupa la informalidad y es complejo porqué la gente no piensa en su futuro. En cualquier trabajo que tú estés tienes que estar pensando en el futuro y qué va a ser de ti después. El encontrarse entre distintas generaciones es súper importante. Hay mucho que aprender de la juventud, mirar los valores que tenemos todos ya que todos aportan”, complementó.

E insistió: “Tertulias organizacionales. Lanzo uno todo los miércoles en la mañana, no tienen ningún orden y la gracia que aun no llego a los 10 minutos. Es algo entretenido y se que le estoy dejando algunos ejemplos de cosas que van a seguir pasando, obvio que me tengo que reinventar”.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.