Día Mundial del Agua y consumo en Chile: "Falta mucha información y crear conciencia que es limitada"

Hoy se conmemora el día mundial del Agua y la fecha fue establecida por la ONU para crear conciencia e inspirar acciones para abordar la crisis hídrica que enfrenta el mundo y que pareciera no dar tregua con el correr de los años.

Para analizar en profundidad esta situación a nivel país, tomamos contacto la periodista y directora ejecutiva de la ONG Water is Life, María José Terré.

“Me parece que todavía hay que crear mucha conciencia. Donde tenemos agua potable no medimos el consumo y no somos consiente de lo afortunado que somos, no la cuidamos y eso se pierde. Falta muchísima información y crear conciencia”, sostuvo.

Y agregó: “Son pequeños actos en el día a día pero cuando somos conscientes de que la cantidad es limitada los tomamos mucho más responsablemente. Hoy día el grupo Water is Life está en uno de los campamentos de Viña del Mar para entregar sistemas de filtración del agua. Allí tienen mucha conciencia y la reutilizan”.

“Aquí tiene que ver con un trabajo en conjunto de todos los actores involucrados no solamente en políticas públicas que pueda establecer un Gobierno.

E insistió: “Es un trabajo de todos y los proyectos exitosos siempre son involucrando a nosotros como ONG, al sector público, a las mismas personas, a las municipalidades y a los privados también que nos ayudan con el financiamiento”.

