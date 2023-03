Doctor y Día Mundial del Riñón: "Ante insuficiencia renal crónica la opción es diálisis o trasplante"

Hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón y para conversar respecto a las enfermedades renales, su prevención y diagnóstico, conversamos junto al doctor José Manuel Escala, quien además es fundador de la Corporación Renal Infantil Mater.

Se trata de una institución con más de 26 años de experiencia la cual brinda tratamiento y programas a niños y niñas de escasos recursos con cerca de 14 mil atenciones al año.

A continuación revisa la entrevista completa en el Expreso PM.

“Es un órgano no tan ponderado en la anatomía humana, nos desintoxica de todas las impurezas diariamente a través de la orina. Por lo tanto si no funciona la persona se intoxica y muere nomás salvo que acceda algún tratamiento como un riñón artificial. Me refiero a la diálisis que es un procedimiento bastante invasivo”, sostuvo.

Y agregó: “Ante una insuficiencia renal crónica y terminal las únicas opciones son diálisis o trasplante. Para llegar a la terminal va a ser un camino muy largo pero es silencioso. Hay que tratar de diagnosticarlo lo antes posible”.

“Ha habido un aumento el último tiempo y hoy día se dializan entre 22 y 25 mil personas en Chile. Además es un costo enorme para la persona que tiene que estar conectada a la máquina 3 horas al día. Hay mucho adulto que empezaron de chicos con esta enfermedad, son distintas las causas y tiene más que ver con la diabetes o la hipertensión”, complementó.

Además se refirió a los casos infantiles: “En los niños es más por mal formación crónica. Mas de la mitad niños es insuficiencia renal crónica y es una enfermedad familiar. Se puede dializar o trasplantar pero este no dura para toda la vida, hay que estar tomando droga para evitar el rechazo. Tiene que estudiarse con una radiografía a la primera”.