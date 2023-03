Mr. Kilombo regresa con nuevo disco y show a Chile: "Siempre exploro qué va a ocurrir en cada sitio"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña el cantante español Mr. Kilombo para comentarnos de su regreso a los escenarios de Chile en donde este 9 de marzo se presentará en la Sala Master de la Universidad de Chile.

Además el cantautor nos presenta su más reciente trabajo discográfico “Cortocircuito” entre otras novedades.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

“Es mi segundo concierto, estoy nervioso porqué hace bastante que no venía, desde antes de la pandemia. He estado bien pendiente pero todavía no había venido a ver cómo estaba el ambiente, acabó de aterrizar”, expresó.

Y añadió: “Justo acabo de estar desayunando con Juanito Ayala, es increíble y me encanta su onda. Además esta noche voy a ver a Sabina, a Nano Stern que es un gran amigo”.

“Empecé a viajar y tocar mucho antes de saber que tenía una repercusión en las regiones. Siempre he estado explorando que va a ocurrir en cada sitio y tratar de integrarlo en la visión que tengo de la música”, complementó.

E insistió: “Ir viendo ese pequeño crecimiento es bastante increíble porqué es bastante complicado conseguir que la música tenga una escucha suficiente en algún lugar tan lejano. Es una cosa realmente emocionante”, persistió.

Entradas para el show disponibles vía Ticketek