Seleccionada de basquetbol paralímpico realiza rifa para competir en los Juegos Parapanamericanos

Martina Olivos es una deportista de 20 años que representará a Chile en los Juegos Parapanamericanos juveniles en Colombia, precisamente en la disciplina de basquetbol en silla de ruedas.

Todo un desafío para esta joven que también implica la compra de una nueva silla que esté hecha a su medida y debido al costo de la importación junto a su familia están realizando una rifa.

Más información en el Instagram oficial @Marti_OlivosV

“La rifa va lento pero seguro, el monto que tenemos que juntar son 3 millones ya vamos por la mitad pero estamos muy a contratiempo”, expresó.

Y agregó: “Para pedir la silla la tendríamos que pedir ahora en marzo para que llegue en abril y así yo adaptarme en dos meses para poder competir. Tengo que acostumbrarme a poder usarla, hacer todo tranquila”.

“El comité paralímpico me facilitó una silla pero como somos del mundo de la discapacidad cada persona tiene una necesidad distinta y la que me entregaron está hecha a medida de otra persona. Me queda más grande y es incómoda”, complementó.

