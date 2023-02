Músico chileno Roberto Trujillo y trabajo con Karol G: "Hay que dejar el prejuicio por los géneros"

Tomamos contacto con el director musical nacional Roberto Trujillo, quien ha trabajado con diversos artistas tales como Luis Fonsi, Francisca Valenzuela y recientemente junto a Karol G en la primera noche del Festival de Viña del Mar.

Show que fue altamente ovacionado por el público junto a los televidentes y que también otorgó el reconocimiento merecido a este músico chileno.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

“Siempre es bueno volver a hacer cosas musicales en Chile, en el caso de este Festival es muy especial, habían pasado años del último y en ese trabajé con Francisca Valenzuela. Desde que me radiqué afuera he hecho tres y han sido todos bien diferentes en sensaciones. En el caso de Karol fue especial, bonito, la gente recibió muy bien el show de ella y por ende a mi se me expresó mucha buena onda y cariño”, sostuvo.

Y agregó: “Ella se atrevió, lleva más o menos dos años con la banda, dio el paso y fue importante ya que con la tribuna que tiene y en el momento que está su carrera, dio el paso para que nosotros pudiéramos trabajar juntos. Se demuestra que se puede hacer algo diferente, es la apuesta y el desafío”.

“Se abre una puerta a pensar que hay que dejar de lado el estigma, el prejuicio por los géneros musicales, se puede trabajar de diferentes formas y hacerlo de una manera más interesante. Con Karol estamos trabajando del 2018 y ahora tendremos un show completamente nuevo que es en base al nuevo disco que va a lanzar mañana”, persistió.

Asimismo se refirió a su trabajo junto a Luis Fonsi en plena época del hit “Despacito”: “Viví toda la experiencia de lo que significó la canción, esos primeros tres años fueron sin parar, recorrimos todo el mundo literalmente, hicimos cosas muy grandes porqué la canción batió récords”.

“Fue muy grande y la gente se interesó en hablar español y a su vez en la cultura latina. La canción también abrió espacio para muchas cosas y otros estilos musicales”, cerró.