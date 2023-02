Fanny Lu vuelve a Chile y su hijo representa a Colombia en Viña 2023: "Empezó a escribir muy chiquito"

La destacada cantante colombiana Fanny Lu hoy cumple 50 años y en La Radio tomamos contacto con ella desde Miami en donde la artista se encuentra residiendo y se prepara para celebrar este importante día.

Además su hijo continuó su legado en la música y este año representará a Colombia en la competencia del Festival de Viña del Mar, una instancia que la hará regresar a Chile y que la tiene en gran parte muy ilusionada de volver a reencontrarse con el público nacional.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

Regreso a Chile

“Verlo ahí ahora va a ser maravilloso, 13 años después de que estuve yo. Espero que le tengan ese cariño hermoso que siempre ha tenido mi. Siempre ha sido un país muy importante en mis plataformas. Me encanta Chile, Santiago, Viña, Valparaíso. He estado ahí me parece que estoy a tiempo y en hora de regresar”, expresó.

Y añadió: “Llego el 16 y me quedo hasta el final del festival, voy a disfrutármelo mucho. Ahora lanza un nuevo sencillo, estaremos ahí celebrando el festival más hermoso de la música latina”.

“Sería bonito aprovechar para recordarles que los quiero mucho y a invitarlos a escuchar de la música de Teo que es súper linda y va a representar a Colombia en la competencia internacional”.

Asimismo se refirió a su experiencia como jurado y coach en programas de talentos musicales. “He hecho 7 años de la Voz y la Voz Kids acá en mi país, es maravilloso te acerca mucho al público, te permite retribuir un poco y poder darle un poco a aquellos soñadores que son tan talentosos y buscan una oportunidad”.