Ministra del Deporte: "El sueño del mundial en Sudamérica no es solo nuestro si no de toda la región"

En una nueva edición del Expreso PM tomamos contacto con la Ministra de Deportes, Alexandra Benado, quien se encuentra en Buenos Aires participando de la Asamblea de la Corporación “Juntos 2030” donde se establecerá la nueva directiva de la organización y se definirá los cargos de las federaciones.

Una postulación que podría traer al Mundial a Sudamérica durante el año 2030, precisamente a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay pero que significa un gran anhelo para todas las demás naciones que componen este bloque en donde justamente el fútbol goza de total popularidad.

A continuación, revisa la entrevista completa a la Secretaria de Estado en Bio Bio TV.

Mundial 2030 para Sudamérica

“Por fin logramos hacer la asamblea oficial de la Corporación 2030, hoy día ya tenemos el directorio definitivo, incorporamos a las federaciones de fútbol, a la Conmebol y como he dicho estamos haciendo una postulación seria, directa, austera y sustentable”, dijo.

Y agregó: “Este sueño y anhelo de tener un mundial en Sudamérica no es solo nuestro si no de toda la región y lo más importante más allá de quienes postulen, es que todas las federaciones y países tienen que sumarse y ser parte de eso. Efectivamente tenemos que sumar a todas las naciones y hoy hemos tomado la iniciativa de la postulación”.

“Además aun no salen los requisitos formales de la FIFA, las bases no están a la vista y hasta donde nosotros entendíamos el último mundial que se jugará, del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, aparentemente el reglamento decía que eran solo 3 países y en nuestro caso nos adelantamos y estamos haciendo esta postulación fuerte entre cuatro países”, complementó.

“Yo no adelantaría nada si entra otro país o no pero sin duda que es un gran desafió para toda la región de manera general. Las características de mega eventos requieren inversión pero es lo mismo que nos sucede con Santiago 2023. Invertir en deporte siempre es hacerlo en bienestar, salud mental, algo tan importante y que estas grandes obras que quedarán no solamente van a ser utilizadas por los deportistas de alto rendimiento si no que van a quedar para la población en general”, persistió.

Asimismo la Ministra adelantó que tanto Uruguay como Argentina tendrán una consideración especial en recibir los partidos inaugurales o la final debido al carácter histórico de ambas naciones en el fútbol, siendo la primera quien recibió el mundial por primera vez en 1930 y la segunda la más reciente en obtener la copa del mundo en 2022.

“Para recibir una semifinal en Chile habría que ver la posibilidad de remodelar los estadios que tenemos o de frentón la construcción de uno nuevo. Las postulaciones son con tantos años de anticipación ya que hay que verla con visión de Estado. Hoy desde el punto de vista más del detalle tenemos algunos estadios que con ciertas remodelaciones podrían cumplir los requisitos para un mundial”, cerró.