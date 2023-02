Zúmbale Primo por ayudas en incendios forestales: "Viene la reconstrucción, esto no termina acá"

La agrupación chilena de cumbia ranchera está ayudando a quienes perdieron todo producto de los incendios. Compraron alimentos no perecibles para los albergues, y pusieron a disposición su bus para quienes deseen enviar ayuda a las zonas afectadas y que necesiten de traslados.

Instancia en que los más populares del Festival de Olmué 2023 se quisieron hacer parte además de otros artistas como Bombo Fica en su natal Purén. Se espera que durante los próximos días se realicen anuncios de eventos a beneficio de las víctimas de los incendios.

A continuación, revisa la entrevista completa al animador de la banda, Alex Muñoz.

Paso por Santa Juana

“Era un panorama desolador cuando nos acercamos a Santa Juana, andábamos en plena gira y suspendimos algunos eventos. Tuvimos un pequeño lapsus de poder ver las noticias en el hotel de Santiago, nos enteramos de lo que estaba pasando, estaba la embarrada”, expresó.

Y agregó: “Hace una semana habíamos tocado en Santa Juana. Nos sentimos en deuda, al final el que le da de comer al artista, es la gente, el público”.

“La gente lloraba al ver al grupo, con la ayuda y no se lo imaginaban. Vimos un panorama bien desolador, la Plaza de Armas de Santa Juana no es nada parecido a lo que se ve en la televisión. La gente levantando sus manos pidiendo ayuda por las carreteras, esto no se lo damos a nadie”, complementó.

Asimismo señaló a pesar que a pesar de la cancelación de algunos shows, la gira seguirá desarrollándose pero con un carácter solidario en donde los asistentes podrán llevar ayuda a los afectados. “Lo que más se necesita en este momento es gaza, elementos de curación, de emergencia, mascarillas, protector solar, cremas de quemadura, agua isotónica, barras de cereal, pañales y leche para los niños”.

“La gente ayuda pero no está bien estipulada, llega con ropa, frazadas, en estos momentos no se necesita eso, se necesitan cosas específicas”, zanjó.

E insistió: “El fuego en Santa Juana está descontrolado, en la periferia, en la zona rural no hay nada que hacer. Los brigadistas están enfocados para que no se queme la ciudad, al rededor está todo quemado, la gente como puede está arrancando de los cerros a la ciudad”.

“Viene la reconstrucción, esto no termina acá y es lo más importante, hay viene la inyección de dinero, el artista tiene que ir a tocar y hacer llegar sus ganancias a las comunas más afectadas. No hemos podido comunicarnos entre todos pero sabemos que estamos en la mismna sintonía”, cerró.