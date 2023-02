Álvaro Véliz por salida de orquesta del Festival de Viña: "Hay argumentos económicos que no convencen"

En una nueva edición del Expreso PM nos acompaña el destacado músico nacional, Álvaro Véliz para conversar de sus más recientes proyectos, su capacidad de “oído absoluto” y la polémica tras la salida de la orquesta en el Festival de Viña del Mar 2023, lo cual generó muchas críticas ya que en esta nueva edición su participación será grabada.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.

“Oído absoluto”

“Lo que pasa es que el cerebro interpreta las tonalidades y hay personas que pueden asociarla a una nota inmediatamente. Eso ayuda mucho a uno como director, si estás dirigiendo una orquesta”, explicó.

Y agregó: “Te hace a ti mismo nivelar mucho más arriba y te das cuenta al cantar si no diste una nota tan precisa. El aprender a cantar tiene que ver con la técnica del canto y con el oído, cómo interpreto lo que escucho y ahí hay un camino para comenzar”.

“Hay gente que puede ser jurado pero no siempre pueden ser productor musical de un programa, hay que tener conocimientos bien especial para llegar a serlo, de la música, de lo que está sonando, el perfil del programa y una serie cosas. Me ha pasado que quedo siempre más en el área de la producción”, persistió.

Viña del Mar 2023

“La esencia de un festival es la música, el instrumento y el canto. Sacar la orquesta no me parece bien y correcto, siento que acá es cuando me gustaría que mi gremio fuese más fuerte y pudiera pedir soluciones para este tipo de cosas. Hay argumentos económicos que no me llegan a convencer”, sostuvo.

E insistió: “Muchos ven a los instrumentistas y los niños se van formando viéndolos. Sería bueno que los organizadores pudieran dar una explicación”.