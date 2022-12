Entremares se prepara para su debut en Olmué 2023: "Es necesario que la cueca vaya evolucionando"

Un exitoso año cierra la agrupación nacional Entremares tras cumplir 10 años desde su formación, en donde han logrado consagrarse en lo más importante del género musical de la cueca. Una celebración que los llevó de gira desde Arica a Punta Arenas y para iniciar de la mejor forma el 2023 la banda debutará este 22 de enero en el Festival del Huaso de Olmué.

En una nueva edición del Expreso PM, conversamos junto a parte de los integrantes de Entremares, Kriss Meyer, Horacio y Hugo, quienes hacen un repaso del 2022 y nos adelantan sobre los nuevos proyectos que se vienen.

Exitoso 2022

“Este 2022 fue impulsado por plataformas como tiktok que acercó a los jóvenes en pandemia a los trends y mucha gente partió a YouTube y nuestras páginas conociendo nuestro trabajo. Estamos haciendo algo muy distinto a lo que estaban acostumbrados los chilenos”, sostuvo Horacio.

Y agregó: “La cueca solo está encasillada al mes de septiembre. Cuando uno habla de cueca lo primero que se te viene a la cabeza e es el choripán. Hace 3 o 4 años venimos con esta formación que ha llevado mucho más allá a este género musical”.

Kriss Meyer, por su parte señala: “Componer nace, yo de muy chiquitita partí en la Cueca en un grupo que se llama Perlas del Biobío muy conocido de la octava región, ahí aprendí y tuve mi mentora Nancy Sáez”.

“La cueca es un género muy infravalorado, nosotros como chilenos no la valoramos, por ende no la amamos, no la respetamos. Estamos acostumbrados a relacionarla con el campo, la chicha. Es necesario que la cueca vaya evolucionando y nosotros optamos por la romántica para acercarnos a la gente que no gusta de ella”, persistió Meyer.

Debut en el Patagual

Una faceta romántica de este tradicional género musical para los chilenos pero que en algunos sectores solo tiende a relacionarse con las celebraciones del 18 de septiembre, algo que la banda busca erradicar con su próxima presentación en Olmué 2023.

“Es un gran desafío, una gran responsabilidad y hay una unión grupal increíble, el público nos entrega mucho cariño. Estamos preparando un show que sea de primer nivel y hay un equipo completo detrás de nosotros”, zanjó Horacio.

E insistió: “La gira que cerramos este año hicimos una gran locura para los cuequeros, llenamos por completo y sorprende porqué dentro de la cueca no es normal. Nuestro público es súper orgánico, tenemos desde niños hasta adultos mayores. Sentir la buena vibra y energía de la gente ha sido un regalo hermoso”, cerró el artista.

A continuación revisa la entrevista completa a Entremares en Bio Bio TV.