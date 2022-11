Ucranianos en Chile: "Interpretar la cabeza de Putin con mentalidad occidental no es correcto"

9 meses han transcurrido desde la invasión de Rusia a Ucrania y en Chile, al otro lado del atlántico y a más de 13 mil kilómetros de distancia, hay un grupo de aproximadamente 300 ucranianos que hoy resiente la crisis y se mantiene como puede informado de sus más cercanos.

Oskana Tunska y Yulia Kulyk llevan viviendo en el país 9 y 7 años respectivamente, ambas han constituido la Corporación Culturan Ucraniana Chilena “Malva”, una iniciativa que tomó forma a raíz de los diferentes encuentros que han convocado con sus compatriotas durante este 2022.

Bajo esa mirada, conversamos con las ciudadanas ucranianas respecto a la organización y el primer evento musical a realizar “El Malba Fest”.

El conflicto a la distancia

Con gran parte de su familia en plena zona de conflicto el diario vivir para estas ciudadanas ucranianas residentes en Chile no ha sido fácil e incluso ha repercutido en sus actividades.

“Cuando escuché volar los aviones en mi oficina en Las Condes me asusté, el sonido lo conozco e inconscientemente entender que mi familia lo está viviendo a diario me dio un ataque de pánico”, señaló Oksana Tunska.

Y agregó: “Por mucho que estemos lejos vivimos lo que siente la gente. En la distancia uno lo siente más difícil”.

Yulia, por su lado expresa: “No puedo decir que la angustia se fue, la siento cada día pero para mi era más el primer día cuando empezó el bombardeo. En Kiev partieron a las 5 de la mañana”.

“Llegué a Chile en 2016 por curiosidad y un poco de amor. Me gustó el país y hay tantas cosas bonitas que hay que seguir conociendo”, persistió.

Asimismo, Oksana enfatizó en los antecedentes previos a la invasión de este año: “Desde 2014 que empezó y comenzamos a negociar que supuestamente ya no hubo fuego y no mataban gente, pero igual estaba pasando eso pero no lo hablaban”.

“Yo ya estaba acá y las noticas que llegaban eran las que sacaba de internet”, zanjó.

Además se refirió a los corredores humanitarios confirmando que actualmente hay diversas organizaciones europeas que intervienen en las zonas de conflicto con el fin de permitir el paso seguro de las personas.

“No quiero subestimar la ayuda que estamos recibiendo. El mundo está tratando de interpretar lo que está en la cabeza de Putin aplicando mentalidad occidental y no es correcto”, complementó.

Corporación Cultural Ucraniana Chilena Malba

“Estamos todos apoyando a Ucrania como podemos y hemos hecho varios eventos todo este tiempo. Establecimos legalmente una corporación cultural ucraniana chilena que se llama Malba”, dijo Yulia Kulyk.

Oksana: “Malba es una flor típica ucraniana y se encuentra también en Chile. Me dijeron que era una hierba mala que crecía en cada esquina y así nació el nombre”.

“El 10 de diciembre estamos invitando a todos a este evento que vamos a lanzar, el primer Malba Fest y es un evento de música rock en las Brujas de Chicureo”, cerró.

Revisa la entrevista completa en el Expreso PM.