Maxi Falcón tras implacable triunfo de Colo Colo: "Esperamos levantar la copa con nuestra gente"

Un excelente comienzo de semana vive el plantel y la hinchada de Colo Colo tras el implacable 2-0 contra Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso durante este domingo.

Nuevo triunfo de los Albos después de 5 años y el pasaje directo a competir a la Copa Libertadores, además de su estrella 33 en el Campeonato Nacional tras un arduo entrenamiento.

Para más detalles, conversamos con el defensa uruguayo Maximiliano Falcón. Revisa la entrevista completa en el Expreso PM

Retorno a la Gloria

Posterior al implacable duelo contra los “piratas de Coquimbo”, la hinchada alba se dirigió a Santiago en donde celebraron en el Estadio Monumental, incluso el evento contó con la participación del artista urbano Pailita. “Estuvimos todos juntos en el Monumental y se armó un festejo. Hay que darse espacio para disfrutarlo pero el futbol es así y hay que seguir enfocado en el juego”.

“No nos gustó no tener el trofeo ahí, fuimos justos campeones pero este fin de semana jugamos de local y esperamos levantar la copa con nuestra gente. Llevaba mucho tiempo Colo Colo sin salir campeón”, añadió.

Y destacó que: “Colo Colo sufrió mucho por que el apoyo de la gente siempre es importante. Si uno le pone actitud a la vida los sueños se cumplen y tarde o temprano llegan”.

Falcón o conocido como “el peluca” arribó en plena pandemia al Cacique y desde entonces ha destacado por sus certeras actuaciones dentro de la cancha.

Respecto al recibimiento de la hinchada por su llegada indicó: “Se hace notar no solo en la cancha si no en todos lados. Cuando llego a entrenar todos los días hay gente, me hacen regalos a mi, a mi hijo y mi señora. La gente está dispuesta en ayudarnos siempre y eso es muy valorable”.