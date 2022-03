Joe Vasconcellos y nueva versión de "Induce" junto a Mercedes Sosa: "Es una coincidencia muy bonita"

El cantante chileno Joe Vasconcellos lanzó una nueva versión del sigle “Induce”, cantada en el año 2002 junto a Mercedes Sosa en el Estadio Víctor Jara.

A casi 20 años de ese hito, Vasconcellos liberó el tema ayer en su cumpleaños número 63. “Induce” ha sido catalogada como una de las composiciones más oscuras y melancólicas de Vasconcellos, principalmente por su letra inspirada en el dolor de las mujeres.

A esta hora hablamos con el artista en Expreso PM.

“Creo que Mercedes Sosa es uno de los íconos grandes de mi vida, de esos íconos que no solo te gustan a ti sino que también tiene el crossover en la familia. Cuando Mercedes Sosa me invita a cantar con ella una canción mía, fue una cosa muy bonita y con mucho nervios”.

“Fue algo que me hizo sentir chiquitito y muy agradecido, así quedó por mucho tiempo. En un vuelo a Lima me encuentro con una persona, Wenceslao, que era amigo de Mercedes y me dice que él tiene una copia de esa canción”.

“Me la hizo llegar y yo quedé sorprendido porque quedó grabado ese momento”.

“A principios de este año, mi manager encontró el disco y ahí nos volvimos a conmover. Fue una coincidencia muy bonita y también el entrar en contacto con los nietos de Mercedes Sosa”.

“Esta canción evoca las injusticias. Uno la escucha ahora y ve las imágenes que está obligado a ver en la televisión, y como que la canción te vuelve melancólico pero también te genera una impotencia tan grande frente a ciertas cosas”.

“Se nos está dando la oportunidad de volver a subir al escenario para tocar a nuestro público con todos los cuidados. Es a las 8 de la noche, tenemos unas ganas de tocar que ni les cuento”.

