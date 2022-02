Marcos Llunas vuelve a Chile: "Tengo muchas ganas de volver a cantar"

El destacado cantautor español Marcos Llunas llegó esta mañana a nuestro país. El 14 de febrero lanzó la canción “Cuando quieras, donde quieras” junto con la colaboración de la cantante chilena Lorena Leiva, quien se hizo más conocida por ser la imitadora chilena de Miriam Hernández en el programa “Yo Soy”.

Hablamos a esta hora con Marcos Llunas, en Expreso PM.

“Me acuerdo que iba a ir al festival (de Dichato) e iba a cantar 2 o 3 canciones. Yo me considero humilde, pero dije ‘cuidado, puede que la gente quiera otra’. Total que cuando canté mis canciones, la gente empezó a gritar que no me fuera”.

“Mi papá me dice que tengo un don: aparte de cantar, puedo organizar y buscar (los conciertos). Soy muy así”.

“Mañana me presento en Antofagasta, me encanta allá porque no sé cuántas veces he ido. Cada vez se llena más, es maravilloso el casino”.

“Tengo muchas ganas de de volver a cantar, estamos hablando que han pasado dos años desde que hice el último concierto en Madrid”.

Revisa la entrevista al cantante español Marcos Lluna.