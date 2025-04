Exdirector del Sernac explica qué hacer ante spam en WhatsApp ya que nueva ley no regula mensajes

Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Una carta al director de "El Mercurio" alerta sobre el aumento de spam en WhatsApp tras la prohibición de llamadas comerciales sin consentimiento. Expertos explican que empresas deben usar prefijos 809 o 600 en llamadas masivas, con opción de cancelar suscripción. Ley no aborda mensajes, solo llamadas. Sitio web de Sernac tiene opción "No molestar". Multas de hasta millones si no se cumple.