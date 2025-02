Orrego respalda mantener monumento de Baquedano en Alameda: "Chile le debe demasiado"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en entrevista con Expreso Bío Bío abordó dos temas clave: la controversia en torno al monumento de Baquedano en la Alameda y la seguridad en metro Cal y Canto. Respecto al monumento, Orrego defendió su permanencia, argumentando que es parte del patrimonio histórico del país y sugirió su retorno al sector tras una supuesta mantención. En cuanto a la seguridad en el metro, señaló un problema persistente en la zona, criticando la gestión de la situación por parte de las autoridades y proponiendo medidas como operativos sistemáticos, fiscalización, iluminación pública y recuperación de edificios abandonados.

En conversación con Expreso Bío Bío el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó temas relevantes en la agenda, como la seguridad en metro Cal y Canto, el monumento de Baquedano.

Monumento Baquedano

El gobernador se refirió a la polémica que se ha volcado sobre la permanencia de la estatua de Baquedano en el eje central de la Alameda.

“Yo creo que el general Baquedano es parte de nuestra historia de país. Es una persona a la cual Chile le debe demasiado, quizá las personas que protestaron contra él no sabían quién era”, manifestó.

Arreglo explicó que a él se le había dicho que se sacaría la estatua para realizar una especie de mantención, no su remoción total. Además, dijo que no se puede tomar una decisión de reubicar el monumento sin hacer las consultas correspondientes.

“A mí no me parece que una entidad no técnica tome una decisión de esta importancia simbólica a puertas cerradas”, comentó.

Orrego agregó que él cree que el monumento es “parte del patrimonio de la historia del país”, puesto que fue una persona clave en la conducción de la Guerra del Pacifico y presidente interino de Chile

“Perfectamente Baquedano podría volver a este sector. ¿Dónde lo ubicamos? Si en el mismo lugar u otro es un tema que podemos definir (…) Yo creo que debería volver”, dijo.

Seguridad en metro Cal y Canto

Sobre este tema, el gobernador manifestó que “hay un problema real en todo el sector” y viene acarreando desde hace un tiempo.

“Lo que hace el Metro, a mi juicio, es una mala señal y muy mal comunicada (…) Se informó mal”, dijo.

El gobernador dice que también apunta a las autoridades, ya que dijo que en vez que se cite a una reunión para explicar lo que se hará, no se hizo, ya que no es un “ente autónomo”.

“Lo que sí reconozco es que el problema que pasa en la superficie no es problema del Metro”, comentó.

En su experiencia, dijo que para solucionar esta problemática se quiere:

Operativos sistemáticos de fiscalización

Iluminación pública

Cámaras de vigilancia

Retomar edificios abandonados y tomados por ocupas, entre otras medidas.

