Cariola declara que reforma previsional "no es todo lo que queríamos", pero "reduce desigualdades"

El Senado dio luz verde al proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones, el cual ahora pasa a la Cámara de Diputados para su votación el 29 de enero. La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, calificó el proceso como "largo y tenso", señalando que aunque no es tan avanzado como hubieran deseado, lograron crear un pilar de seguridad social que incluye un sistema mixto y mayor regulación a las AFP. Cariola indicó que, de no ser aprobados algunos puntos en la Cámara, se podría convocar una Comisión Mixta. Respecto a si la reforma sería un legado de Boric, la diputada señaló que sería un paso adelante y una valoración de las gestiones del presidente por la ciudadanía. En cuanto al 1,5% que no se devolvería, Cariola no se pronunció directamente, afirmando que es un tema que debe ser discutido en el futuro.