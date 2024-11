ISP por 84 pacientes que no recibieron trasplantes: "El sistema no está totalmente digitalizado"

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Contraloría General de la República detectó posibles irregularidades en las listas de espera de trasplantes, revelando que 84 pacientes no recibieron el procedimiento a pesar de cumplir requisitos. Según la directora del ISP, Catterina Ferreccio, de esos pacientes, 56 ya fueron trasplantados, 7 siguen en lista de espera, 4 están inactivos, 7 retirados y 10 fallecidos. Explicó que para ubicar a los donantes se contactó a 195 personas, y enfatizó que los órganos no pueden esperar más de tres o cuatro horas. Además, destacó el problema de falta de registros sobre por qué no se realizó el trasplante a los pacientes, atribuyéndolo a la falta de digitalización del sistema.