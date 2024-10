Auditor denuncia robo de aire acondicionado en Santiago Centro: cámaras de seguridad captaron delito

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial En la mañana de este miércoles, un auditor de La Radio denunció a través del Expreso Bio Bio un lamentable robo en pleno centro de Santiago, donde un grupo de delincuentes sustrajo el aire acondicionado de un edificio patrimonial en las cercanías de Santa Lucía, acción captada por cámaras de seguridad. El afectado reveló que es la quinta vez que roban en el lugar, detallando que los ladrones cortaron cañerías de cobre para la venta, dañaron una ventana y se llevaron tres equipos. A pesar de contar con cámaras y alarmas, la llegada de Carabineros, solicitada por el conserje, se demoró una hora y media. Este incidente se suma a otros robos anteriores en el edificio, incluyendo el ingreso a las instalaciones para hurtar televisores y otros bienes. El entrevistado expresó su indignación ante la situación, criticando la falta de respuesta de la municipalidad y la demora policial, enfatizando la impotencia de esforzarse por trabajar dignamente y encontrarse con actos de vandalismo. Desarrollado por BioBioChile

En la mañana de este miércoles, Bernardo, un auditor de La Radio se comunicó con el Expreso Bio Bio para dar a conocer una lamentable situación que afectó el lugar en donde trabaja en pleno centro de Santiago.

En las cercanías de Santa Lucía, un grupo de delincuentes sustrajo el aire acondicionado instalado en un segundo piso de edificio patrimonial. Todo este actuar quedó grabado por cámaras de seguridad.

A modo de contexto, Bernardo comentó que “esta zona está muy despoblada actualmente y en la noche no existen rondas de Carabineros. Esta es la quinta vez que roban en este edificio”.

Luego, en relación al hecho mencionado, el auditor relató que “escalaron con una silla y robaron no solamente los equipos, sino que dañaron toda la ventana, robaron tres equipos en total, para el cobre, cortando las cañerías de cobre para la venta“.

“No dejamos nada de valor ahora, porque aunque tengamos cámaras y alarmas, el conserje llamó a Carabineros y se demoró una hora y media en llegar, estando a cinco cuadras de La Moneda”, agregó.

Asimismo, el hombre explicó que en otras ocasiones incluso han ingresado al inmueble, robando televisores y otros bienes.

Finalmente, el entrevistado expresó que “la verdad es que me provoca tanta indignación este tema, porque uno trata de trabajar dignamente y se esfuerza para que las cosas resultan y encontrarse con gente que te hace tanto daño”.

Adicionalmente, manifestó que “la municipalidad no hace nada, ninguna respuesta. La administración hace lo que puede… pero lo que sí me molesta es que llamando a carabineros no lleguen“.