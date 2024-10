Estudiantes de USS participan en marcha de la Confech por Cubillos: "Hay un quiebre con la federación"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Estudiantes de la USS se movilizan en marcha convocada por la Confech en rechazo al salario de $17 millones de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. A pesar de la postura oficial de la Federación de Estudiantes de la USS de no adherirse, mil alumnos participan exigiendo transparencia y cuestionando la representatividad de los centros de alumnos. Temor a represalias de la universidad limita la participación, mientras solicitan explicaciones sobre el destino de los fondos y denuncian falta de recursos básicos en carreras como medicina. Desarrollado por BioBioChile

Durante esta jornada de jueves, se está desarrollando una marcha que fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), apuntando al “fin al lucro y a las cajas pagadoras”, tras revelarse el sueldo de $17 millones que recibía Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián (USS).

Pese a que la Federación de Estudiantes de la USS comunicó que no se adherirían a la manifestación, estudiantes del recinto educacional en cuestión sí están participando.

De hecho, uno de ellos, Joaquín, se comunicó con el Expreso Bío Bío y explicó que “esto se organizó el jueves pasado”.

“Se llamó espontáneamente, entre los alumnos del campus Los Leones, a una asamblea, donde participaron mil estudiantes. Ahí se decidió partir a hacer ruido, para que la universidad haga algo. Y se concretó el viernes, con una movilización, a la que fue bastante parte del estudiantado, pacífica”, agregó.

“Hay un quiebre con la Federación de Estudiantes de la USS”

En ese sentido, siguió detallando que “estos días hemos estado preparando esta marcha y un petitorio, que varios alumnos adhirieron al petitorio, como 800 alumnos. Muchos nos comunicaron por interno que no quisieron firmar, pero que sí colaboraron en armarlo, porque tienen miedo a que pueda haber represalias por parte de la U”.

En cuanto a la información entregada por los representantes estudiantiles de la USS, Joaquín señaló que “si usted va al Instagram de la Federación de Estudiantes, porque uno dice ‘está el comunicado’, que dice que no se adhieren a esta movilización, pero si uno lee los comentarios va a ver que la gente que votó por ellos les dice que no votó por ellos para que no los representaran”.

“En ningún momento los centros de alumnos han bajado a preguntarles al estudiantado qué opinan”, continuó.

De esta manera, acusó que “hay un quiebre con los centros de alumnos y la Federación de Estudiantes”.

Por otro lado, aseguró que son cerca de “mil” los estudiantes que están participando de la marcha, y que serían más, pero existe temor por las posibles represalias que podría interponer la universidad.

En la misma línea, ejemplificó con que algunos compañeros de la casa de estudios le han comunicado algunas situaciones que habrían ocurrido al interior del recinto: “Estaba en la pintatón, entré, puse mi credencial y me siguieron adentro de la u, los guardias, o le tomaron foto a mi credencial. Y eso va en contra del reglamento de la u”, comentó que le han dicho.

“¿Qué hizo ella (Marcela Cubillos) por la U?”

Respecto a sus peticiones, el estudiante sostuvo que “queremos transparencia”, además de conocer “qué hizo ella (Marcela Cubillos) por la U, aparte de propaganda política”, y “dónde se ve reflejada esa plata”.

“Hay carreras acá, como medicina, que pagan 12 palos ($12 millones) porque el arancel ha ido subiendo todos los años y no hay confort, por ejemplo, no hay jabón”, entre otras cosas, argumentó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.