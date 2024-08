Casi lo echaron de Colo Colo: Julio Rodríguez revela detalles inéditos de la carrera de Claudio Bravo

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial El portero Claudio Bravo, bicampeón de América con la Selección Chilena, anunció su retiro del fútbol profesional tras una exitosa carrera de casi 22 años, destacando en clubes como Barcelona y Manchester City. En una emotiva entrevista en Expreso Bío Bío, Julio Rodríguez, exfutbolista y formador de Bravo, reveló aspectos clave de su trayectoria, destacando su pasión, responsabilidad y constancia. A pesar de obstáculos como un episodio en Colo Colo que casi lo saca del equipo, Bravo demostró su determinación y talento, logrando superar las adversidades y triunfar a nivel internacional. Desarrollado por BioBioChile

El portero bicampeón de América con la Selección Chilena, Claudio Bravo, anunció su retiro del fútbol profesional, dejando innumerables recuerdos y éxitos en sus casi 22 años de carrera. El formado en Colo Colo se coló entre los mejores arqueros del mundo, logrando jugar el algunos de los mejores clubes del viejo continente, como el Barcelona y el Manchester City.

Frente a este triste escenario, para todos los fanáticos del balompié, en el Expreso Bío Bío conversamos con unos de los personajes fundamentales en la carrera de Bravo, Julio Rodríguez, exfubolista y quien formó al que muchos consideran mejor guardameta de la historia del fútbol chileno.

El preparador de arqueros reveló detalles inéditos de la trayectoria de Claudio Bravo y expresó su 2tristeza, porque a mí siempre me gustó verlo jugar, estaba siempre pendiente del partido que le tocaba. Por ese lado, lógicamente triste, porque es un futbolista de elite, que a todo el mundo, en Chile, le gusta verlo en acción”.

Sin embargo, también, comentó sentir alegría, ya que “él va a tener, ahora, mucho más tiempo para dedicarle a su familia, que para él es lo más importante”.

Capacidades de Claudio Bravo en la portería

En cuanto a las capacidades que llevaron a Claudio Bravo a conquistar el fútbol mundial, Rodríguez explicó que “si quiere ser lo que sea, tiene que ser un apasionado (…) Esa misma pasión los lleva a ser muy responsables, porque quieren estar ahí”.

“Claudio siempre fue un niño inquieto por aprender. Después, lógicamente, como era talentoso, lo podía ejecutar en los partidos, que es lo más difícil”, agregó.

Además, sostuvo que “los valores de Claudio, también, son súper importantes. Él, por ejemplo, nunca se perdió una práctica (…) Talento de fútbol, pero, también, la otra parte, la mental, siempre la tuvo”.

Casi lo echaron de Colo Colo

Pero no todas fueron alegrías en la carrera del bicampeón de América, ya que “se sobrepuso a muchas situaciones”, según reveló Julio Rodríguez.

En su camino por llegar al profesionalismo, Claudio Bravo experimentó un hito que casi sepulta su carrera, mientras jugaba en las divisiones inferiores de Colo Colo.

El preparador de arqueros reveló que, en un partido contra la Universidad de Chile, en la serie de 14 años, “perdimos porque Claudio era bajito en esa época, tuvo un crecimiento tardío”.

“Bueno, pierde un balón en juego aéreo, no alcanza y le hacen un gol, y la serie de 14 años de Colo Colo pierde la oportunidad de ir a jugar a Manchester”, relató.

En la misma línea, comentó que “los dirigentes y todo el mundo viendo el partido ese, porque era la final. El presidente me llama y me dice ‘y ese niño que jugó ahí tienes que echarlo, no puede estar en Colo Colo, muy chico"”.

“Terminó el partido y todos llorando, se habían perdido una oportunidad de salir por primera vez del país”, siguió.

De todas maneras, Rodríguez dijo que “le conté a Claudio y él me decía que ‘bueno, voy a demostrar que están equivocados’. Entonces, esas cosas, de repente, a un niño lo pueden hundir”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.