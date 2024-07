"Estilo político que nos preocupa": CNC cuestiona a La Moneda por feriado irrenunciable en elecciones

La Cámara Nacional de Comercio ha expreso su malestar por el feriado irrenunciables que incluye el veto presidencial ingresado por el gobierno, para extender a dos días la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales.

El veto presidencial ingresado por el gobierno a la reforma electoral, para extender a dos días la elección de gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros regionales, incluyó que el día domingo 27 de octubre sea feriado irrenunciable.

Esta situación molestó a la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Por ello, en el Expreso Bío Bío conversamos con el presidente de la federación gremial, José Pakomio, quien manifestó que se encuentran “muy preocupados”, porque “reponer el feriado irrenunciable le hace un flaco favor hoy a la Pymes del comercio, definitivamente a todo el sector”.

“El comercio que se ve afectado producto de esta ley es el que se encuentra administrado bajo la misma razón social, vale decir centros comerciales, streets center, galerías, caracoles, como es también una figura muy común en regiones”, agregó.

Por otra parte, Pakomio argumentó que “creíamos que ya estaba zanjado por el Senado, pero hoy vemos que, lamentablemente, no es así. Nos preocupa, por supuesto, constatar que se genera un estilo de insistencia en proyectos que ya fueron zanjados en el parlamento”.

En ese sentido, comparó este veto presidencial con la discusión de la Ley de 40 Horas, sosteniendo que se movió de una forma muy similar”.

“Creo que está respondiendo a un estilo político que a nosotros nos preocupa, porque termina finalmente afectando a nuestras Pymes”, añadió.

“Hay presiones de distintos sectores”

También, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio apuntó a que “el gobierno siempre ha señalado tener un compromiso con la reactivación económica y, la verdad, es que los hechos demuestran lo contrario”.

En la misma línea, sostuvo que “hay presiones de distintos sectores. Vimos hace un par de semanas a parlamentarios que estuvieron visitando La Moneda, que estuvieron conversando con el ministro Elizalde; vemos también que, por sus puestos, los sindicatos podrían estar conversando y entregando sus preocupaciones”.

Pero eso no es todo, ya que José Pakomio, además, mencionó que “acá se ve la peor cara del cálculo político electoral, no se respeta la institucionalidad. El parlamento ya había entregado una propuesta y hoy claramente no se está respetando. Nos preocupa de cara a lo que se pueda venir adelante (…) Termina generando mucha incertidumbre para nuestro sector”.

En cuanto al impacto que podría tener este feriado irrenunciable, señaló que “sólo el 17 de diciembre del año pasado nos costó alrededor de los $7.700 millones”, cuando el feriado fue un día antes de Navidad. También, agregó que “entregamos esos espacios al comercio informal”.

Por último, el presidente de la CNC hizo un llamado a poder avanzar en un “sistema moderno que nos permita trabajar en estos periodos”.