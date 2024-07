Poca inversión, malas canchas y pésima gestión: Felipe Bianchi destroza a organización de Copa América

La Copa América, además de terminar con Argentina como bicampeón de la competencia, dejo varios cuestionamientos respecto a la organización del evento. De hecho, durante el desarrollo del torneo se produjeron diferentes incidentes de violencia y hubo múltiples reclamos en cuanto al estado de las canchas, entre otros.

Frente a este escenario, el reconocido periodista deportivo Felipe Bianchi analizó la Copa América en el Expreso Bío Bío, y lamentó que “uno debiera estar, y sería lo lógico, hablando un poco más de fútbol, después del termino del torneo”.

En ese sentido, respecto a los aspectos futbolísticos, el comunicador sostuvo que “el fútbol tiene muchas lógicas, muchas veces. Argentina, Colombia y Uruguay son los tres primeros en la tabla de las clasificatorias; los que se fueron más rápidos son los últimos en la tabla, Paraguay, Chile, Bolivia y Perú”.

Asimismo, reconoció la “impactante etapa de los últimos 15 años de la Selección de Fútbol de Argentina, porque siempre se tiende a decir ‘siempre los ayudan’. Tendría que ser tan desproporcionada la ayuda para poder justificar como Argentina ha llegado a siete finales en los últimos 10 años”.

Cuestionamientos a la Copa América

Pese a lo anterior, Felipe Bianchi aseguró que “lo que va a mantenerse en el tiempo en el tiempo, en términos de análisis, de desarrollo del fútbol sudamericano, son las gravísimas anormalidades que ocurrieron en esta Copa América, desde un comienzo”.

En la misma línea, detalló que “los lugares de entrenamiento fueron un caos, no se habló mucho de eso. En términos de seguridad, por ejemplo, como se entrenaba en colegios, en clubes, podía entrar todo el mundo. No pasó nada, pero podría haber pasado. Muy anormal respecto a como organiza los torneos, en general, la FIFA”.

“Los entrenamientos fueron públicos, prácticamente, en canchas muy malas. Hubo selecciones que no tienen el peso para reclamar un poco más, que ni siquiera pudieron entrenar. Bolivia, por ejemplo, se perdió dos entrenamientos en la fase de grupos, porque no tenían canchas”, agregó.

Asimismo, el periodista deportivo apuntó al “estado de las canchas, no eran de fútbol, eran de fútbol americano. Hubo que parcharlas, los parches se notaban. Los jugadores se caían entre parche y parche (…) Reclamaron todos, técnicos y jugadores”.

Además, sumó que “la pobrísima inversión en tecnología, que se comparó de inmediato con la copa de Europa, también fue un tema preponderante. El VAR no funcionó casi nunca, se usó muy mal”.

También, Bianchi enumeró los incidentes que se registraron en la final y semifinales; el gran retraso que experimentó el último partido; la duración del entretiempo de la final; las sanciones por esta misma materia en encuentros anteriores, entre otras cosas.

En cuanto a los graves incidentes que se llevaron a cabo en la previa de la final de la Copa América, el periodista fue categórico al señalar que “ayer no sólo fue bochornoso, fue escandaloso y muy peligroso. No hubo seguridad, no hubo anillos”.

De esta manera, en términos generales, Bianchi definió el torneo como “un papelón” y manifestó que “lo más grave es pensar en lo que viene. El próximo mundial es en Estados Unidos, con poquitos partidos en Canadá y México”.

