Diputado Calisto arremete contra el gobierno por alza en cuentas eléctricas: "Tuvo un doble discurso"

El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), quien es miembro de la denominada bancada eléctrica, arremetió contra el gobierno por el alza en las cuentas eléctricas, la que se se registrará a contar del próximo 1 de julio.

En conversación con el Expreso Bío Bío, el parlamentario señaló que “el ministro (Pardow) trajo una propuesta al Congreso, de la cual fuimos muy críticos porque sabíamos que efectivamente existía esta deuda con las eléctricas, que se viene arrastrando hace muchos años”.

“Lamentablemente el gobierno aplicó la misma receta que aplicaron los gobiernos anteriores, no innovó en nada”, agregó.

Frente a este escenario, donde a las familias les aumentará el precio en las cuentas eléctricas, el diputado Calisto aseguró que “nosotros planteamos, y es una propuesta que hicimos desde la UDI hasta el Partido Comunista, es decir absolutamente transversal, la necesidad de que el gobierno avance en un sistema distintos, que hable respecto de la renegociación de los contratos con las eléctricas, de tal manera de cambiar los términos”.

En ese sentido, argumentó que “cuando se hicieron los primeros tratos con las eléctricas no habían energías renovables no convencionales, era otro momento (…) Hoy tenemos un aporte importante en materia de energía renovables no convencionales y lo lógico, que nosotros entendemos, es que cuando hay un aporte de energías renovables no convencionales, eso debe reflejarse en la boleta”.

Además, el parlamentario de Demócratas apuntó que la solución de La Moneda “es un subsidio que es de $9 mil, que inicialmente era para un millón de personas, hoy lo están proyectando para un millón y medio. Es decir, ya los $9 mil no van a ser en promedio por familias, seguramente va a ser de $5 mil o $6 mil”.

En la misma línea, sostuvo que “el gobierno aquí, primero, tuvo un doble discurso con el Congreso, no entregó todos los antecedentes. Dijo que el aumento no iba a ser este año y resulta que va ser este año. Dijo que el aumento iba a ser de un 12% promedio y va a ser de un 30% promedio”.

“Lamentablemente aplicó la misma receta, pero le salió mal, a diferencia de los gobiernos anteriores que lograron, de alguna manera, sostener, pero que arrastrábamos esta deuda que evidentemente iba a estallar”, añadió.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.