Tensión entre Chile y Venezuela: excanciller Muñoz respalda nota de protesta presentada por La Moneda

El exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, respaldó la decisión del Presidente Gabriel Boric, calificando como inaceptables las declaraciones del fiscal venezolano y apoyando la medida de protesta.

Las declaraciones del fiscal nacional general de Venezuela, Tarek William Saab, criticando la labor del Ministerio Público, respecto a la investigación del crimen del exmilitar del mismo país, Ronal Ojeda, siguen causando repercusiones. De hecho, desde La Moneda presentaron una nota de protesta contra Venezuela.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío nos contactamos con el exministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien expresó su apoyo a la medida optada por el Presidente Gabriel Boric.

En ese sentido, manifestó que “las declaraciones del fiscal general venezolano me parecen inaceptables y solamente pretenden cambiar el foco de la investigación penal, en el caso del teniente Ronald Ojeda”

“Me ha parecido apropiada la decisión de nuestro de gobierno de enviar al gobierno venezolano una nota de protesta al respecto”, agregó.

En la misma línea, el excanciller Muñoz sostuvo que el fiscal venezolano emitió declaraciones contradictorias, porque dice “que esto es supuestamente una operación de falsa bandera, de agentes de seguridad de un tercer país, con apoyo de agentes de seguridad de Chile, y, al mismo tiempo, respecto a las dos personas sobre las cuales Chile solicita que sean arrestadas y extraditadas, dice que no las van a extraditar. O es una cosa o la otra”.

Al menos, en caso de no extraditarlas, señaló que deben “juzgarlas en ese país, pero no dicen nada de eso”.

Además, el experto en relaciones exteriores coincide “con nuestro canciller, en el sentido que las relaciones diplomáticas son dinámicas y están siempre en evaluación. Uno no puede decir que no se van a romper las relaciones cuando hay tensión. Pero no veo cómo un corte de las relaciones diplomáticas pueda ayudar a los objetivos de Chile en este caso pena, o en la repatriación de venezolanos con orden de expulsión de nuestro país”.

Por otra parte, Muñoz agregó que un factor determinante a la hora de tomar decisiones en torno a las relaciones diplomáticas con Venezuela son las elecciones presidencial del 28 de julio.

“Hay presiones de otros países y hay desencantos (contra Venezuela) de países que son políticamente más cercanos a Venezuela”, como son Brasil y Colombia.

