Cenfa busca recaudar $25 millones para tratar salud mental de 1.400 familias de escasos recursos

El Centro de las Familias (Cenfa) se puso el objetivo de recaudar $25 millones con el fin de tratar la salud mental de miles de familias de escasos recursos.

Ante esta iniciativa, la directora ejecutiva de la fundación, Paz Egaña, conversó con el Expreso Bío Bío y comentó explicó que “hoy el problema de la salud mental es muy grave”.

En ese sentido, argumentó que “a gente piensa que sólo fue en pandemia y la verdad es que después de la pandemia se ha seguido agravando”.

De hecho, comentó la alerta que levantó la Defensoría de la Niñez “respecto de los adolescentes, niños y niñas. Hay problemas de depresión y trastornos del sueño, del aprendizaje, de la alimentación”.

Por su parte, Paz Egaña expresó que “queremos juntar $25 millones para atender a 1.400 familias de escasos recursos. Hoy la salud mental en Chile es tan grave, que 1 de cada 5 personas tienen problemas de salud mental”.

Asimismo, añadió que “prácticamente ninguna se puede atender en el sistema público, que es gratuito, no hay cupo, no hay profesionales suficiente, y el sistema privado es totalmente inalcanzable”.

También, especificó que “nosotros atendemos a gente que no tiene muchos recursos, por lo tanto nuestras intervenciones no son largas. La gente piensa que una terapia tiene que durar un año. No. Una terapia con 8 o 10 sesiones puede ayudar mucho”.

De esta forma, la directora ejecutiva de la fundación hizo un llamado a “apoyarnos con donaciones y llamarnos para consultar. Pueden tener una hora muy rápido (…) Atendemos con terapeutas familiares y también psicólogos”.

“Es importante que la gente haga un esfuerzo y pague. El promedio de estas 9 mil atenciones es $15 mil (…) La gente que no puede pagar eso, paga $10 mil, $8 mil”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.