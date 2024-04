¿Antena o decodificador? Experta explica qué televisores funcionarán luego del apagón analógico

Muchas personas se sorprendieron porque los diferentes canales, en sus respectivos televisores, dejaron de emitirse. Asimismo, surgieron varias dudas respecto a si aquellos aparatos volverán a funcionar.

El recién pasado lunes comenzó el denominado apagón analógico. Aquello significa que inició la última etapa de transformación para que Chile pase de tener una televisión analógica a una completamente digital.

Ante este escenario, muchas personas se sorprendieron porque los diferentes canales, en sus respectivos televisores, dejaron de emitirse. Asimismo, surgieron varias dudas respecto a si aquellos aparatos volverán a funcionar.

Para resolver las interrogantes, en el Expreso Bío Bío conversamos con Chiara Sáez, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, quien explicó que “los aparatos de televisión, estos que tienen como un fondo, los que no son pantalla plana, esos televisores eran para la televisión analógica”.

“Entonces, cuando se produce el apagón, dejan de sintonizarse los canales porque el apagón es que dejan de transmitirse en esa banda del espectro que era el VHF. Ahora se emite en otra banda, que es el UHF”.

De la misma forma, comentó que “estuvimos desde el 2014 en un periodo de transmisión simultanea, en VHF, que era el analógico, y en UHF, que era el digital. Lo que se esperaba es que durante estos diez años las familias cambiarán sus aparatos, para poder hacer la transición que ya estaban haciendo los canales de televisión”.

“Las personas que no hicieron el cambio del aparato, que no compraron un decodificador, ahora no pueden ver los canales”, agregó.

Por otra parte, señaló que “el decodificador es lo que permite que el televisor antiguo, que no es digital, pueda ver los canales. Pero, la calidad y disponibilidad de mayor cantidad de canales que estén pasando por el aire en el lugar donde vivo va a depender de la antena digital”

“El que tiene un televisor antiguo tiene que comprar las dos cosas y el que tiene un televisor nuevo, le basta con tener acceso a una antena”, añadió.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.