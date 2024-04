Ignacia Fernández y la dualidad de ser candidata a Miss Chile y metalera: "Siempre ha sido mi sueño"

La joven de 25 años ha causado la sorpresa de varios, ya que además de ser candidata en el Miss Chile, buscando representar al país en el Miss Universo, también tiene una banda de death metal, donde realiza cantos de tipo gutural.

Para conocer más sobre la dualidad de buscar representar al país en el Miss Universo y ser metalera, en el Podría ser Peor conversamos con Ignacia, quien aseguró que “no me lo esperaba, la verdad”.

Respecto a su vida musical, comentó que “aprendí a cantar así tipo 15 años”. Sin embargo, dejó de hacerlo por algún tiempo, hasta 2019.

“Siempre ha sido mi sueño, pero no me atrevía a hacer mi banda, y dije lo voy a hacer bien. Ahí me metí a clases de canto”, dijo.

Por otro lado, Ignacia Fernández, de 25 años, señaló que, en medio de esta afición por la música, también se dedica al modelaje. “Llevo trabajando 10 años como modelo”, sostuvo.

“Quería hacer algo distinto, algo nuevo y ahí encontré el concurso del Miss Universo”, agregó.

En la misma línea, añadió que “siempre estoy trabajando para alguna marca, o vendiendo algún producto. Ahora quería hacer algo por mí, bajo mi nombre, para yo también poder expresar lo que yo quiero expresar”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.