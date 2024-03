Acusan que niña fue mordida por un ratón en jardín infantil de La Cisterna: le quedaron las marcas

Ana Luisa Trejo relató que este lunes, mientras se dirigía a retirar a su hija del jardín, desde el propio recinto "me llaman porque había tenido un accidente. Me imaginé cualquier cosa, pero lo grave, que lo encontré gravísimo, es que la mordió un ratón".

Una auditora se comunicó con el Expreso Bío Bío y acusó que su hija, una niña de poco más de 3 años, fue mordida por un ratón en el jardín infantil Cardenal Silva Henríquez, de la Fundación Integra, en La Cisterna.

Ana Luisa Trejo relató que este lunes, mientras se dirigía a retirar a su hija del jardín, desde el propio recinto “me llaman porque había tenido un accidente. Me imaginé cualquier cosa, pero lo grave, que lo encontré gravísimo, es que la mordió un ratón”.

“La tía me llama desesperada. (Me dice) que la iban a lleva a un consultorio. En el fondo le dije que no, que la llevaran al hospital, porque tampoco sabía la gravedad de la mordida (…) Era su mano”, agregó.

Además, la mujer detalló que “estaban jugando en el patio, en tardes de juegos que ellos tienen, y con un amigo estaban jugando al lado de un árbol, en el patio del jardín. Justo había un hoyito en la tierra, y mi hija mete la mano y pega un grito. Sale con el ratón enganchado en la mano, mordiéndole entre medio de los dedos”.

Pese a ello, de momento la pequeña se encuentra en buenas condiciones, según comentó su mamá, y en observación para que no se infecten sus heridas. Le quedaron las marcas de la mordida.

Por otro lado, Ana Luisa Trejo señaló que “el jardín, como es público, está super abandonado. Hay, en los alrededores, van a votar basura, la Municipalidad no se hace cargo”.

Luego de la situación que experimento su hija, la mujer sostuvo que “el día martes tuve una reunión con la directora, con un encargado de Integra, que fue a hablar conmigo, intentando bajarle el perfil a esto (…) Me ofrecieron pagarme los medicamentos”.

Asimismo, según sus palabras, a través de WhatsApp, desde el jardín infantil Cardenal Silva Henríquez comunicaron que el día martes los niños y niñas debían llegar al recinto en un horario más tarde, porque iban a desratizarlo. Para tomar otras medidas, debían esperar a encontrar otros ratones.

Repuesta de Fundación Integra

Frente a esta denuncia, nos comunicamos con la Dirección Regional Metropolitana Suroriente de Fundación Integra, desde donde respondieron que “una vez ocurrido este hecho en el patio del establecimiento, se informó a la familia de la niña y se gestionó de manera inmediata su traslado a un centro de salud, donde se entregó el tratamiento médico respectivo.

“De forma paralela se instruyó la desratización del lugar, además del despliegue de nuestros equipos técnicos en el establecimiento para evaluar y activar las medidas preventivas como la poda de árboles, instalación de burletes en puertas, limpieza de canaletas y techumbre, entre otras. Cabe mencionar, que en el establecimiento no existía evidencia de presencia permanente de roedores”, agregaron.

Asimismo, aseguraron que “Fundación Integra trabaja de forma constante para entregar a niñas, niños y trabajadoras espacios seguros y bien tratantes, por lo cual lamentamos este hecho. Como institución continuaremos reforzando las acciones ya implementadas para prevenir este tipo de situaciones”.

