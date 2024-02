"Tenemos un estado que no está preparado": Gobernador de Valparaíso por manejo en los incendios

En conversación con el Expreso Bío Bío, el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, criticó que el estado no está preparado para enfrentar una emergencia como los incendios que han azotado la quinta región: “Tuve que pedir permiso a Contraloría para que mis funcionarios fuera a ayudar”.

El día de ayer, en Villa Indepencia, una de las zonas afectadas por los incendios, se vivió un momento tenso cuando las autoridades de gobierno presentes realizaban un punto de prensa. Mundaca, que se encontraba en el lugar, expresa que la gente no quiere anuncios: “requiere de obras, hechos concretos, esto está marcando la diferencia en términos específicos.

“Después de hablar una vecina dijo que no le había llegado ayuda, se sentía desamparada. Ahí fui a contenerla, dejó de hablar y se puso a llorar”, añadió.

El gobernador también, cuestionó a Esval por hacer llegar cuentas de agua, a pesar que se había anunciado que no se les haría cobro por dos meses: “La alcaldesa Valeria Melipillán ha hecho las denuncias que siguen colocando las cuentas en las casas que están completamente quemadas. Se requieren respuestas claras”.

Esas respuestas claras tampoco han llegado desde el estado, punto que el gobernador cuestionó: “El estado no está preparado para enfrentar esto. Como gobernador no estaba autorizado por la Contraloría para recibir ayudas en bienes o dinero. No estaba autorizado a destinar mis funcionarios a hacer servicios de ayuda. Tuve que pedir un pronunciamiento”.

El gobernador cuenta una historia para magnificar el daño que el fuego causó a muchas familias y vecinos: “En Villa Independencia en el punto de prensa, quien facilitó el espacio fue un muchacho que tenía un minimarket. Le vendía a todos, les fiaba a todos también. Me contó que 22 vecinos que les vendía mercadería murieron. Situaciones de esa naturaleza han sido brutales.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.