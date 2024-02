A dos semanas del inicio de clases: establecimientos educaciones de Atacama siguen sin reparaciones

Uno de los mayores conflictos del año pasado en materia educacional, fue lo ocurrido en la región de Atacama. Donde los profesores se mantuvieron en paro gran parte del año, afectando el desarrollo educativo de miles de estudiantes de la zona.

Si bien se comprometieron reparaciones en la infraestructura de los colegios, resulta que hay atrasos y se ha puesto en duda el comienzo del año escolar. Para hablar de este tema, conversamos en el Expreso Bío Bío con Carlos Rodríguez, presidente del Colegio de Profesores de Atacama.

Respecto a la realidad de los recintos de Atacama y si ha habido cambios, comenta que “la preocupación del momento a mediano plazo, no se han cumplido. Le planteamos al ministro de Educación que necesitamos los colegios lo más pronto posible. De acuerdo a nuestras observaciones, no están.

En relación a si la situación es igual a la del 2023, comenta que son “situaciones similares”: “Ha habido un cambio también en el seremi de educación, pero planteamos que si las autoridades no llegan con facultades especiales, no van a poder salir de la crisis, la crisis no es solo de infraestructura”.

A solo dos semanas del comienzo del año escolar y sobre cómo enfrentar el mes de marzo, Carlos menciona que “deben haber facultades normativas para poder invertir en forma directa. Es evidente que en el SLEP Atacama hay un retraso pedagógico, ahí nosotros decimos que debe haber una emergencia educacional”.

