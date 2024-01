Abogada querellante asegura que general Yáñez "debería renunciar" tras eventual formalización

Este miércoles, trascendió la información sobre una solicitud de formalización contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, producto de la causa que enfrenta por apremios ilegítimos, en el marco del Estallido Social.

Frente a esta situación, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con una de las abogadas querellantes, Karina Fernández, quien explicó que se debe “distinguir que aquí hay dos causas”.

“Una que es por delitos de lesa humanidad contra el alto mando (de Carabineros), que también involucra a otras autoridades como el expresidente (Sebastián Piñera)”, comentó.

En la misma línea, detalló que la otra causa es “contra el alto mando de Carabineros, que es donde ha trascendido que existiría una solicitud de formalización por parte del ministerio Público, y nosotros aún no contamos con la resolución del tribunal”.

Solicitud de general Yáñez para inhabilitar a fiscales

Por otra parte, la abogada querellante se refirió a la solicitud que presentó la defensa del general Yáñez, para inhabilitar a los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong de las causas.

“Es lamentable, primero, que no haya sido resuelto de plano por parte del fiscal nacional (…) Me sorprende que estemos en presencia de acciones que, si bien constituyen la defensa de todo imputado, ataca abiertamente contra la independencia de la Fiscalía”, sostuvo.

Asimismo, argumentó que “estamos acostumbrados en Chile, y así es como corresponde, que tenemos cabezas de instituciones que se hacen cargo de ataques a las instituciones, o, este caso, lo que yo he denominado como un intento de neutralización de los fiscales”, continuó.

Además, aseguró que la causa que tiene que ver con omisión “tiene un detalle y una rigurosidad muy clara”.

Por ello, “es importante que la sociedad pueda conocer la audiencia de formalización de manera pública, en particular ciertos parlamentarios, antes de hacer apoyos institucionales o a la figura del general director sin conocer los antecedentes”.

De la misma forma, Fernández aseguró “el general director no ha colaborado con la investigación. La investidura de las autoridades no sirven para ser cuando nos conviene, o no nos conviene”.

En cuanto a una posible renuncia de Ricardo Yáñez, la abogada querellante señaló que “no sólo de lo que yo pensaba al inicio de nuestra querella, por las razones que la fundamos, que sí me parecía que correspondía que reiniciara, incluso antes de que asumiera el nuevo gobierno”.

“También por las acciones de ausencia y obstáculos de la investigación en materias tan delicadas, que se llaman crímenes de Estado, es que me parece que sí debería haber renunciado. Ahora, frente una eventual formalización, me parece más inminente”, concluyó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.