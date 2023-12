Abogado de Karen Rojo por pelea en cárcel de Países Bajos: "Es recurrente que ocurra, no es relevante"

Ha generado controversia la noticia que llega desde Europa, se ha reportado que la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, que se encuentra recluida en una cárcel de Países Bajos, se habría trenzado a golpes con otra reclusa.

Recordemos que Rojo se encuentra recluida luego de haber huido del país tras haber sido condenada por fraude al fisco. Para hablar sobre esta situación, conversamos en el Expreso Bío Bío con su abogado, Daniel Mackinnon.

Daniel detalla los hechos ocurridos en el Viejo Continente: “Es algo muy recurrente en las cárceles. No es tan relevante. No creo que tenga incidencia en el proceso de extradición que inició en marzo”.

En esa línea, señala que “es normal que esto ocurra, no conozco el contexto de la pelea, para mí no tiene relevancia en lo que me incumbe a mí”. Comenta que no ha tenido contacto con la ex alcaldesa sobre esta situación.

Añade que Karen Rojo ha tenido una conducta “intachable” en el recinto penal y que “tiene acceso a distintos beneficios, creo que esto no va a afectar el proceso que está llevando a cabo”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.