Tras celebración de Navidad: conoce los derechos que poseen los consumidores para cambiar regalos

En la celebración de Navidad, la mayoría de las familias dedican su tiempo a encontrar el regalo perfecto. Sin embargo, hay veces en que este obsequio no es el adecuado, por lo que las personas optan por cambiar el producto.

Para conocer en qué cosas deben fijarse los consumidores al momento de realizar el cambio y cuáles son sus derechos, en el Expreso Bío Bío nos acompaño el exdirector del Sernac, Lucas del Villar.

El abogado explicó que “la ley permite a todos los consumidores que compran a través de internet, por cualquier mecanismo a distancia, echarse para atrás, retractarse”, sin expresión de causa, “no hace falta decir por qué”.

En la misma línea, señaló que el derecho a retracto “permite al consumidor, no solamente dejar sin efecto la compra sino, también, cómo devuelve el producto”.

“La plata debe devolverse, hay un plazo que establece la ley y que es bastante prolongado, en efectivo (…) Si compró con una tarjeta de débito, o crédito, que le abonen el mismo estado de cuenta”, agregó.

Por el contrario, sostuvo que “cuando el producto no me gustó y lo compramos presencialmente, sobre todo cuando lo compramos para reglar a otra persona, ahí la ley no establece el derecho al cambio del producto”.

Revisa todos los detalles en el video.