4 de cada 10 chilenos se sienten tristes: "No hay un foco especifico de edades, afecta a todos"

Un estudio de la Universidad de Los Andes, a 1200 adultos, da a conocer una cifra impactante: 4 de cada 10 chilenos dice sentirse tristes la mayor parte del tiempo, el 57% dice que está estresado.

Esto estaría relacionado directamente con los últimos eventos vividos en el mundo como la pandemia, para hablar sobre esto, conversamos con Fabian Barrera, académico de la escuela de Psicología de la Universidad de Los Andes.

El académico comenta que el objetivo del estudio era “ver el estado de los adultos post pandemia en el país, era indagar y constatar, el estado de bienestar emocional de las personas. Esto permite hacer una línea para comparar los indicadores a futuro”.

Respecto a un grupo de edad en particular mayormente afectado, comenta que “lo que vimos es que no hay diferencias en la edad, estos porcentajes se repiten, no hay un segmento más marcado, recordemos que era solo a partir de los 18 años”.

En relación al disfrute de la vida: “Es un indicador importante, cerca de la mitad de la población experimenta un poco disfrute acompañado de alto estrés. a partir de eso podemos ver una meta para prevenir el aumento de estos puntos”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.