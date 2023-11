GORE lamenta que Coyhaique siga siendo la única capital sin transporte público: "Es un tema político"

El Consejo Regional de Coyhaique rechazó un proyecto que implementaría un sistema de transporte público en la región, por lo que continuará siendo la única capital regional sin este servicio. Frente a esta situación, en el Expreso Bío Bío conversamos con la gobernadora de Aysén, Andrea Macías, quien lamentó que “hay muchas cosas más que no hay y que nos diferencian del resto del país”.

El proyecto que se trabajó por más de 9 años fue rechazado porque “se aduce falta de información y, por otra parte, está esta visión de decir ‘bueno, es el Estado chileno, representado en su gobierno nacional, quienes debieran financiar todo esto, un proyecto de $40 mil millones, y no con recursos regionales’. Ahora uno entiende que los recursos son del Estado”.

Tras esta decisión, la gobernadora sostuvo que “ha habido harto revuelo, sobre todo ciudadano, porque el costo del transporte acá es transporte privado, por tanto no hay regulación, no llevan a las personas con discapacidad, muchas veces no llevan a los estudiantes. No hay ningún bus”.

En la misma línea, explicó que “existen líneas de colectivos que son particulares, están ahí organizadas, pero no tienen regulación, por lo tanto no tenemos un servicio que uno sepa que va a salir a las 6 o 7 de la mañana a tomar colectivo y va a haber”.

El transporte público para Coyhaique fue rechazado por los consejeros de Chile Vamos y la Democracia Cristiana. Por ello, Macías señaló que “es un tema netamente político”. Asimismo, argumentó que la determinación fue “aduciendo a falta de información, pero aquí los procesos están”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.