Fenómeno Fiu: el pájaro ícono de los Panamericanos que cumple importante rol en el ecosistema

Los Juegos Panamericanos han traído a nuestro país a los más importantes deportistas del continente. Sin embargo, quien se ha robado la atención de muchos ha sido el pájaro Fiu, la mascota oficial de la competencia, de la que se venden más de 3 mil peluches diarios.

Esta ave de siete colores, cuyo nombre es Tachuris rubrigastra, se puede encontrar en diversos humedales de nuestro país. Así lo comentó que director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) José Guajardo, quien especificó que “es un pajarito más bien adaptable. Se puede ver desde el norte, de Atacama, y en toda la zona central hasta llegar a Aysén“.

Asimismo, señaló que cumple una función importante en ecosistema, ya que “es un regulador de los ecosistemas, se alimenta de insectos, de pequeños arácnidos, crustáceos, y eso también evita que aumente o exploten los números de otras poblaciones“.

Sin embargo, Fiu se encuentra en la lista roja de especies amenazadas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Frente a esta situación, Guajardo sostuvo que “no se puede dar caza o captura a ninguna de estas aves. Está prohibido, no hay autorización, no está permitido”.

