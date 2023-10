Docente chilena entre las 10 mejores del mundo: "Un profesor no busca reconocimiento"

No solo en deportes se están logrando medallas. El Global Teacher Prize, conocido como el “Nobel de la Educación”, destacó a la docente Geisha Bonilla entre las 10 mejores de este año. La también directora del colegio Lorenzo Baeza Vega de Rapa Nui conversa con el Expreso Bío Bío sobre este importante reconocimiento.

Consultada sobre esta nominación, comenta que “soy la primera chilena y representando también a los profesores latinoamericanos, soy la única latinoamericana y además de Rapa Nui. Trabajo desde el 2020 allá, es un colegio municipal y tiene el índice mayor de niños pertenecientes a la etnia, cerca de un 93%”.

Respecto a que fue considerado para su nominación, responde que “hay una historia de vida, con una trayectoria larga enseñando a niños, jóvenes y también profesores. Eduqué a profesores de educación física, párvulos siendo yo docente de lenguaje y filosofía. Y luego volví a ser directora de una escuela”.

Sobre cómo recibe este logro de estar en selecta nómina, reflexiona en torno a lo que significa: “Llevo más de 30 años de servicio a la educación. Un profesor no busca reconocimiento, pero sí que la sociedad los valore, una sociedad depende de los profesores y tenemos que tener a poner el valor a la labor docente”

Consultada por su primer alumno, Geisha destaca la figura de su padre: “Él no sabía leer ni escribir, cuando me fascine por los libros e iba a la universidad, me di cuenta de esto, así que tomé un silabario y todas las tardes practicabamos”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.