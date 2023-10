Propietaria en edificio Miramar cuestiona documento para retirar enseres: "Es una pequeña trampita"

Una nueva polémica por los grandes socavones que se produjeron en Viña del Mar. Algunos propietarios del edificio Miramar han cuestionado el documento que deben firmar para poder retirar sus enseres, el que exime de responsabilidades a las autoridades. Frente a esta situación, en el Expreso Bío Bío conversamos con Trinidad Carreño, una de las propietarias.

La mujer sostuvo que “no se puede entrar. Si no es ese documento específico, no te sirve otro tampoco. Que tú vayas a una notaría utilizando el primer párrafo de esa declaración jurada, no sirve”.

Por aquello, aseguró que “no voy a sacar nada, no voy a retirar nada, no voy a firmar nada. Siento que es una pequeña trampita porque está eximiendo de toda responsabilidad, en el fondo, al Estado de Chile”.

Por otro lado, comentó que “a una la sacaron de un ala, de un segundo a otro, y la gente que vivía en el edifico, los dueños ni los conserjes, no tenemos responsabilidad con lo que pasó. Uno sufrió las consecuencia de irresponsabilidades de otros”.

Además, la propietaria acusó que “se están aprovechando todos los de la mudanza, ayer me enteré que a unas personas les cobraban unos fletes terrible caros (…) Traslados dentro del mismo Concón, a unas personas les cobraban $800 mil”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.