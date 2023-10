Auditor denuncia que agua de llave le sale de color azul: "Smapa no me da ninguna solución"

Durante esta jornada de martes, un auditor del Expreso Bío Bío denunció que al interior de su vivienda, en Estación Central, el agua de llave le sale de color azul. Esta situación se evidencia en los registros que envió, donde se visualiza que el agua del lavaplatos es de ese tono.

Respecto a esta hecho, Pedro aseguró que “en la noche de repente sale de color azul y a veces sale normal el agua”. Por aquello, comentó que “he estado más de aproximadamente un año yendo a Smapa para que me solucionen, no solamente el color del agua… sino que problemas de presión”.

Además, sobre el agua de color azul, detalló que es sin olor, solamente el color que cambia. En la noche sale de repente con ese color. En el día poquitas veces me pasa, cuando doy la llave es cuando sale”. Asimismo, explicó que “hay dos o tres llaves más que dan ese tono de agua” y que “Smapa no me da ninguna solución”

