"Debió no haberse construido": Experto explica acumulación de agua en Autopista Vespucio Oriente

Durante los últimos días ha crecido la preocupación de los diferentes conductores por la gran acumulación de agua al interior de la Autopista Vespucio Oriente (AVO). Frente a esta situación, en Expreso Bío Bío conversamos con el ingeniero en transporte, Ariel López, quien sostuvo que “es preocupante, no debiera suceder”.

En la misma línea, el experto explicó que “hay un problema de raíz con ese túnel, se llama técnicamente Ramal Mapocho, que es la conexión de AVO hacía Costanera Norte. Ese túnel no existía en la concesión. Cuando el proyecto del MOP lo concesiona, se adjudica la licitación, ese túnel era diferente, era por otro lugar y a mayor profundidad. Pero, la concesionaria fue y unilateralmente hace una modificación”.

Además, agregó que “ese túnel debió no haberse construido y cuando se informó al Servicio de evaluación ambiental, ellos internamente lo aprobaron y le pidieron a la concesionaria y al Ministerio de Obras Públicas explicaciones de por qué este túnel no cumplía la norma. Lo que dijo esa autopista, en ese momento, fue que, por oficio, que ‘nosotros no somos autopista y por tanto no tenemos que cumplir la norma"”.

