Vicepresidente de la Fundación Emilia advierte por conductores ebrios: El entorno los debe controlar

Chile posee un récord mundial, según la Fundación Emilia, en la disminución de muertes causadas por conductores ebrios. Entre 2014 y 2022 habrían bajado en un 67%. Sin embargo, durante los últimos días se registraron diversos casos de choferes que decidieron manejar en estado de ebriedad y terminaron con la vida de personas. Frente a esta situación, en Expreso Bío Bío conversamos con Benjamín Silva, vicepresidente ejecutivo de la fundación antes mencionada.

A pocos días de que empiecen las fiestas patrias en nuestro país, fecha en que aumenta el consumo de alcohol y estupefacientes, Silva comentó que es la red cercana la que deben controlar a los choferes ebrios. “Simplemente el entorno, porque efectivamente es una persona que ya no tiene control frente a manejar con alcohol, no es que es una persona que no sabe que no puede hacerlo”, comentó. En la misma línea, agregó que “por más cambios, trasformaciones y campañas, personas como esa, salvo que el entorno las controle, no van a parar”.

Asimismo, explicó la importancia de adquirir mayor cantidad de narcotest, ya que “cuando se controlan (a conductores), el 25%, uno de cada cuatro conduce con droga”. Ante aquello, el vicepresidente de la Fundación Emilia señaló que “la conducción con marihuana es igualmente peligrosa que con alcohol”.

Revisa los detalles en la entrevista completa.