Felipe Harboe por robo de información en el marco de una investigación: "No es algo nuevo"

Los diferentes robos de computadores que se han conocido dejaron al descubierto un gran problema de seguridad al interior de los edificios ministeriales. Frente a esta situación, en Expreso Bío Bío nos comunicamos con Felipe Harboe para conversar sobre estos hechos que están generando importantes repercusiones políticas.

En ese sentido, el ex subsecretario del Interior, senador y diputado comentó que “esto viene hace mucho tiempo. En general, en la administración pública, los temas de la seguridad de las instalaciones no se toman con la rigurosidad que se requiere”. Además, explicó que “el robo de información, en el marco de investigaciones, tampoco es un modus operandi nuevo”. Por otro lado, reveló que hay empresas de seguridad que capacitan a sus guardias en 24 horas, “algo que no es adecuado”.

